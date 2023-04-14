Пять детёнышей драконов Комодо родились в зоопарке на юге Испании

Комодские вараны. Пять детенышей этого редкого вида родились в зоопарке на юге Испании, что стало первым успешным случаем за десятилетие. Это настоящий прорыв в деле разведения крупнейших в мире ящериц для этой страны.

Милагрос Робледо, зоолог: У нас есть парочка драконов Комодо, наш самец Рео, ему 19 лет, а девочке Оре 13. И в прошлом году нам посчастливилось собрать их вместе, и все прошло хорошо. 3 августа Ора отложила 12 яиц. Из этих 12 яиц пять выглядели вполне прилично. Мы отправили их на инкубацию, очень длительную, которая обычно длится восемь месяцев. Примерно через семь месяцев мы получили замечательную новость о рождении нашего первого дракона, а за ним последовали его четыре брата.

Сейчас они легче лимона и короче обувной коробки, но однажды эти грозные рептилии с острыми зубами и ядовитыми укусами достигнут длины почти в 3 метра и веса до 70 килограмм. В 2021 году эти хищники, обитающие на четырех индонезийских островах, были внесены в «Красный список» Международного союза охраны природы, поскольку в местах их обитания осталось всего около 1 500 особей.

На воле новорожденные драконы Комодо, как правило, перебираются на верхушки деревьев и не нуждаются в материнской или отцовской заботе. Но в неволе они теперь живут в отдельных террариумах, поэтому ветеринары могут следить за их ростом, пока они не воссоединятся, прежде чем будут представлены публике.