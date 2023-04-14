Медведев: в случае войны между Россией и НАТО Польша точно исчезнет

Польша, которая выполняет роль фортпоста НАТО в Европе, исчезнет вместе со своим премьером, если произойдет столкновение между Россией и Альянсом.

Так заместитель главы Совета безопасности РФ Медведев прокомментировал заявление польского премьер-министра. Моравецкий ранее заявил о том, что его не слишком беспокоит возможное столкновение России и НАТО, если к этому приведут удары Киева по российской территории, пишет ТАСС. Замглавы Совбеза отметил, что не берется говорить, кто проиграет или выиграет эту войну при таком раскладе, но Польша точно исчезнет.