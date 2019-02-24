В Санкт-Петербурге водитель на иномарке сбил пятерых пешеходов. Подозреваемый задержан

Новости России. В ночь на 24 февраля в Санкт-Петербурге нетрезвый водитель на иномарке сбил пятерых пешеходов. Мужчина задержан.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30-летний водитель транспортного средства двигался по Невскому проспекту. В определённый момент машина выехала на тротуар и наехала на пешеходов.

В результате наезда погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, ещё три человека были госпитализированы.

Как уточняет вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, пострадавших отвезли в Мариинскую больницу. Двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести, женщина – в стабильно тяжёлом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый задержан. Установлено, что фигурант был лишён водительских прав в ноябре 2018 года.