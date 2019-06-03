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Трамп прибыл с визитом в Великобританию: запланирована встреча с Елизаветой II и переговоры с Терезой Мэй

03 июня 2019 11:26
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Новости США. Президент США прибыл с государственным визитом в Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп встретится с королевой Елизаветой II, а также проведет переговоры с покидающей пост премьера Терезой Мэй.

Трамп прибыл с визитом в Великобританию: запланирована встреча с Елизаветой II и переговоры с Терезой Мэй-1

Трамп прибыл с визитом в Великобританию: запланирована встреча с Елизаветой II и переговоры с Терезой Мэй-3

Впрочем, ожидается, что визит пройдет на фоне массовых акций протеста. Во многих городах страны, включая Лондон и Манчестер, недовольные политикой американского лидера планируют провести марши, пикеты и митинги.

Поездка Трампа в Великобританию приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Трамп прибыл с визитом в Великобританию: запланирована встреча с Елизаветой II и переговоры с Терезой Мэй-6

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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