Трамп прибыл с визитом в Великобританию: запланирована встреча с Елизаветой II и переговоры с Терезой Мэй

Новости США. Президент США прибыл с государственным визитом в Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп встретится с королевой Елизаветой II, а также проведет переговоры с покидающей пост премьера Терезой Мэй.

Впрочем, ожидается, что визит пройдет на фоне массовых акций протеста. Во многих городах страны, включая Лондон и Манчестер, недовольные политикой американского лидера планируют провести марши, пикеты и митинги.

Поездка Трампа в Великобританию приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.