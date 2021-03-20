В салоне было более 70 пассажиров. На Шри-Ланке автобус рухнул в ущелье

Новости Шри-Ланки. Смертельное ДТП на Шри-Ланке: пассажирский автобус с более чем 70 пассажирами рухнул в ущелье, в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами аварии стали как минимум 13 человек. Еще более 30 пострадали.

Судя по кадрам, водитель транспортного средства пытался уйти от столкновения с грузовиком, однако в итоге автобус скатился с дороги прямо в пропасть. Согласно предварительной версии, именно халатность водителя и стала причиной трагического происшествия.