Новости мира. Возвращение к жестким мерам: в Польше начался национальный локдаун. С 20 марта до 9 апреля по всей стране будут закрыты гостиницы и развлекательные заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничена работа торговых центров. Ученики начальных классов возвращаются к дистанционному обучению.

На фоне всплеска заболеваемости вернулись к карантину и во Франции. В течение четырех недель в 16 департаментах страны будут работать лишь продуктовые магазины. Жителям разрешается отдаляться от дома не более чем на 10 километров.

Строгий локдаун начался и в Киеве. Закрыты торговые центры, кинотеатры и музеи. Под запретом массовые мероприятия. Кафе и рестораны могут работать лишь навынос.

Отметим, эпидобстановка в Украине крайне сложная. На днях был установлен новый антирекорд. За сутки вирус подтвердили почти у 16 тысяч жителей.