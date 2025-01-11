США ввели масштабные санкции против РФ, затронув важную отрасль

США ввели ограничения в отношении ряда российских нефтяных предприятий, включая «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние компании. Об этом пишет РИА Новости.

Под санкции попали Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти», Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», а также дочерние компании, такие как «Газпромнефть-Шельф», «Газпромнефть-Хантос», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и другие. Кроме того, под действие санкций попали и дочерние компании «Сургутнефтегаза», которым принадлежат автозаправочные станции в РФ, такие как «Калининграднефтепродукт» и «Псковнефтепродукт».

США обосновывают эти санкции тем, что эти компании занимаются своей деятельностью в российском энергетическом секторе. Этот ход является частью продолжающейся напряженности в отношениях между США и Россией и служит для США средством давления на российскую энергетическую отрасль.