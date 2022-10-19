В Румынии проходит общенациональная акция «Марш против бедности»

Новости Румынии. В Румынии проходит масштабная общенациональная акция «Марш против бедности», организованная профсоюзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Румынии. В Румынии проходит масштабная общенациональная акция «Марш против бедности», организованная профсоюзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди требуют от правительства остановить рост цен, повысить зарплаты и пенсии, а также увеличить суммы соцвыплат для многодетных семей и инвалидов. Согласно данным Национального института статистики, сейчас за чертой бедности живут более 30 % граждан Румынии. Более 80 % не могут вовремя оплачивать коммуналку, а еще около 24 % заявляют о желании покинуть родину в поисках стабильной работы.