В Москве выпало 20 сантиметров снега: столица стоит в пробках, отменены авиарейсы

Новости России. Сильнейший с начала зимы снегопад парализовал Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За одни только сутки в российской столице выпало до 20 сантиметров осадков. Коммунальщики не справляются с уборкой. Город встал в пробках. Чтобы уменьшить заторы и избежать возможных ДТП, водителям рекомендуют отказаться от личного транспорта.

Хотя и без того в столичном регионе произошло порядка 700 аварий, в том числе с человеческими жертвами. Проблемы и с авиасообщением. В московских аэропортах отменены или задержаны уже более 30 рейсов.

В Москве прошел самый сильный снегопад с начала зимы: что публиковали в соцсетях