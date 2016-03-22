Прямой эфир

В США 11-летний мальчик угнал бетономешалку и ехал по улицам со скоростью 110 км/ч

22 марта 2016 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США 11-летний мальчик угнал бетономешалку. Полицейские американского города Додж-Сентер около часа преследовали подростка. По улицам он ехал со скоростью более 110 км/ч.

Во время погони две машины правоохранителей были повреждены. С воздуха передвижения бетономешалки отслеживал полицейский вертолет. По предварительным данным, подросток какое-то время ехал без одного колеса, чем повредил дорожное покрытие. Мальчика задержали после того, как он заехал в тупик. Сейчас парня допрашивает полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Милицейская погоня

Другие новости рубрики

Все новости
Внеочередные парламентские выборы в Казахстане: «экзитполы» говорят о лидерстве правящей партии
21 марта 2016 17:17

Внеочередные парламентские выборы в Казахстане: «экзитполы» говорят о лидерстве правящей партии

Взрыв бронемашины с военными и обстрел полицейских в Турции: четыре человека погибли
21 марта 2016 17:14

Взрыв бронемашины с военными и обстрел полицейских в Турции: четыре человека погибли

В российском городе Дудинка мощный порыв ветра снес крышу пятиэтажки
21 марта 2016 17:11

В российском городе Дудинка мощный порыв ветра снес крышу пятиэтажки