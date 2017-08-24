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В России сильнейшие лесные пожары: огонь ликвидируют более 5000 человек

24 августа 2017 07:43
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Новости России. В Волгоградской области России борются с сильными природными пожарами. Огонь угрожал 40 населенным пунктам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России сильнейшие лесные пожары: огонь ликвидируют более 5000 человек-1

В них проживают более 10 тысяч человек. К этому часу большинство очагов удалось локализовать. Эвакуированы около 700 человек. Сгорели несколько домов на хуторах. Вероятной причиной пожаров специалисты называют поджоги. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации бедствия задействованы более 5000 человек.

# Пожар # Фотофакт

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