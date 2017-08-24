В России сильнейшие лесные пожары: огонь ликвидируют более 5000 человек

В них проживают более 10 тысяч человек. К этому часу большинство очагов удалось локализовать. Эвакуированы около 700 человек. Сгорели несколько домов на хуторах. Вероятной причиной пожаров специалисты называют поджоги. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации бедствия задействованы более 5000 человек.