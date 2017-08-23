В Индии во время фестиваля метания камней пострадали 460 человек

Новости Индии. Три человека находятся в критическом состоянии. Как сообщает местная пресса, во время традиционного фестиваля в Индии пострадали 460 человек.



Когда участники фестиваля начали громить машины скорой помощи и полиции, правоохранители применили слезоточивый газ.

Традиции Gotmar Mela несколько сотен лет.

Жители деревень Пандхерна и Саваргаон, расположенных на разных берегах реки Джаан, ежегодно выходят на берег, вооружившись камнями. Фестиваль метания камней унес несколько жизней.

Весной этого года трагедией закончился национальный праздник в Мьянме. Около трехсот человек погибли во время водного фестиваля, еще более тысячи пострадали (подробности).