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В Индии во время фестиваля метания камней пострадали 460 человек

23 августа 2017 18:12
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Новости Индии. Три человека находятся в критическом состоянии. Как сообщает местная пресса, во время традиционного фестиваля в Индии пострадали 460 человек.

Когда участники фестиваля начали громить машины скорой помощи и полиции, правоохранители применили слезоточивый газ.

Традиции Gotmar Mela несколько сотен лет.

Жители деревень Пандхерна и Саваргаон, расположенных на разных берегах реки Джаан, ежегодно выходят на берег, вооружившись камнями. Фестиваль метания камней унес несколько жизней.

Весной этого года трагедией закончился национальный праздник в Мьянме. Около трехсот человек погибли во время водного фестиваля, еще более тысячи пострадали (подробности).

# Несчастный случай

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