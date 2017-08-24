Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов

Новости Колумбии. В Колумбии массово эвакуируют население из затопленных районов. Больше всего досталось городку Лоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В Колумбии массово эвакуируют население из затопленных районов. Больше всего досталось городку Лоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К бедствию привели проливные дожди, которые идут целую неделю. По последним данным, от разгула стихии пострадали по меньшей мере 3000 человек. Разрушены и не подлежат восстановлению сотни домов.
Предыдущее масштабное бедствие постигло Колумбию минувшей весной. Тогда жертвами наводнений и оползней стали более 300 человек.