Прямой эфир

Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов

24 августа 2017 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. В Колумбии массово эвакуируют население из затопленных районов. Больше всего досталось городку Лоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов-1

К бедствию привели проливные дожди, которые идут целую неделю. По последним данным, от разгула стихии пострадали по меньшей мере 3000 человек. Разрушены и не подлежат восстановлению сотни домов.

Предыдущее масштабное бедствие постигло Колумбию минувшей весной. Тогда жертвами наводнений и оползней стали более 300 человек.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Йемене от авиаудара по отелю погибли 60 человек
24 августа 2017 07:12

В Йемене от авиаудара по отелю погибли 60 человек

В Индии во время фестиваля метания камней пострадали 460 человек
23 августа 2017 18:12

В Индии во время фестиваля метания камней пострадали 460 человек

Смертник из «Талибана» взорвал автомобиль возле полицейского участка в Афганистане
23 августа 2017 11:01

Смертник из «Талибана» взорвал автомобиль возле полицейского участка в Афганистане