Наводнение в Колумбии: разрушены сотни домов, людей массово эвакуируют из затопленных районов

Новости Колумбии. В Колумбии массово эвакуируют население из затопленных районов. Больше всего досталось городку Лоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К бедствию привели проливные дожди, которые идут целую неделю. По последним данным, от разгула стихии пострадали по меньшей мере 3000 человек. Разрушены и не подлежат восстановлению сотни домов.