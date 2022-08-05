В России предотвратили крупный теракт. Задержанный хотел взорвать прокуратуру и военкомат

Новости России. В России предотвращен крупный теракт. ФСБ задержала жителя Карачаево-Черкесии, который планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем уехать в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обыске у него нашли самодельные бомбы, компоненты для их изготовления и схемы подхода к зданиям. Помимо этого следователи обнаружили переписку с членами неофашистской организации, экстремистскую литературу и нацистскую символику. Как сообщили в ФСБ, задержанный уже дал признательные показания.