В России подоходный налог могут повысить с 13% до 21%

Новости России. Правительство России планирует увеличить налоговую нагрузку на граждан. Комбинации возможных изменений обсуждаются еще с осени. Один из вариантов, предложенных Минфином, повысить подоходный налог с 13% до 15%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, в Центре стратегических разработок говорят о возможном варианте 17%. Максимальная из предлагаемых ставок подоходного – 21%. Пока же идет ведомственная и экспертная дискуссия, экономисты сходятся во мнении: налоговую нагрузку на россиян необходимо повышать.