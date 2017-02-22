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В России подоходный налог могут повысить с 13% до 21%

22 февраля 2017 17:04
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Новости России. Правительство России планирует увеличить налоговую нагрузку на граждан. Комбинации возможных изменений обсуждаются еще с осени. Один из вариантов, предложенных Минфином, повысить подоходный налог с 13% до 15%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, в Центре стратегических разработок говорят о возможном варианте 17%. Максимальная из предлагаемых ставок подоходного – 21%. Пока же идет ведомственная и экспертная дискуссия, экономисты сходятся во мнении: налоговую нагрузку на россиян необходимо повышать.

# Налоги

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