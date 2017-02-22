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Миграционная служба Германии будет проверять мобильники и компьютеры беженцев

22 февраля 2017 14:04
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Новости Германии. В Германии ужесточили правила пребывания для беженцев.

Миграционная служба получит доступ к их мобильным телефонам и компьютерам.

В новом законопроекте ограничены и перемещения мигрантов по стране. Такое право они получат только после установления их личности.

До этого мигрантов могут задержать на 10 дней.

Ужесточение мер – это вынужденный шаг. В декабре 2016 в Берлине произошел крупный теракт. Его жертвами стали 12 человек, около 50 пострадали. Злоумышленник на грузовике протаранил толпу. Атаку совершил гражданин Туниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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