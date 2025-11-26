В России ожидают визита спецпосланника США для обсуждения мирного плана

Изначально документ включал 28 пунктов – от вопросов суверенитета Украины и территориального статуса до поставок вооружений, обмена пленными, снятия с России санкций и гарантий безопасности со стороны США.

Продолжаются попытки урегулирования украинского конфликта. В центре внимания ведущих СМИ – мирный план, предложенный Соединенными Штатами, который предусматривает условия для обеих сторон – Украины и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве, которые состоялись 23 ноября, число пунктов сократилось до 22-х. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм, заявив, что по многим позициям удалось найти благоприятные решения.

Между тем в Москве подчеркивают: обновленный план российская сторона не получала. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон еще не выходил на официальный контакт. И потому говорить о скором завершении конфликта преждевременно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

То, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло, – это однозначно. Таких людей будет много.