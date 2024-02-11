В Рио-де-Жанейро проходит карнавал. Посмотрите, какими костюмами удивили зрители

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро проходит традиционный карнавал. На улицах, иначе не скажешь, зажигательно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому торжеству готовились весь год. Люди в невероятных костюмах со стразами и перьями в танце стараются раскрыть тайны латиноамериканской души. И такой искрометный марафон с утра до вечера.

В общем, Рио-де-Жанейро превратился в танцплощадку под открытым небом, чтобы выбрать короля и королеву карнавала. Одно из центральных событий – конкурс-парад 12-ти школ самбы. По аналогии с футбольными командами, они делятся на лиги.

Впервые карнавал в Рио-де-Жанейро прошел в 1928-м. Ежегодно фестиваль приносит в бюджет Бразилии баснословный доход. Теперь он привлекает туристов со всего мира.