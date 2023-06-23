Цены на овощи в Польше выросли даже в сезон

Хотя обычно с появлением собственного урожая на прилавках цены на эту категорию товаров снижаются, в этом году ситуация кардинально другая. Об этом говорят и результаты исследования местной аналитической компании. Специалисты проанализировали розничные цены на овощи и пришли к выводу: в мае в годовом исчислении они увеличились почти на 40 %. Так, овощи стали самой дорогой категорией из 17 основных продовольственных позиций на польском рынке.