Теперь Вашингтон экстренно наращивает производство вооружения. Об этом в интервью местной прессе рассказал начальник отдела закупок сухопутных войск. По словам Буша, сейчас страна ежемесячно производит 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров. Однако уже к 2025 году показатель планируют увеличить до 70-80 тысяч. Но, как отметил Буш, пока истощение запасов из-за поставок Киеву происходит быстрее, чем их восстановление.