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В США не успевают восстанавливать количество боеприпасов из-за передачи снарядов Киеву

23 июня 2023 08:20
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Отдали последнее. В США возник дефицит снарядов после передачи боеприпасов Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США не успевают восстанавливать количество боеприпасов из-за передачи снарядов Киеву-1

Теперь Вашингтон экстренно наращивает производство вооружения. Об этом в интервью местной прессе рассказал начальник отдела закупок сухопутных войск. По словам Буша, сейчас страна ежемесячно производит 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров. Однако уже к 2025 году показатель планируют увеличить до 70-80 тысяч. Но, как отметил Буш, пока истощение запасов из-за поставок Киеву происходит быстрее, чем их восстановление.

# Международная политика # Фотофакт

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