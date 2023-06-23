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Экипаж батискафа, совершавшего погружение к «Титанику», официально объявили погибшим

23 июня 2023 08:25
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Экипаж пропавшего батискафа «Титан» объявлен погибшим. Об этом официально заявила компания-оператор субмарины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию также подтвердила береговая охрана США.

Экипаж батискафа, совершавшего погружение к «Титанику», официально объявили погибшим-1

Наиболее вероятной причиной гибели пятерых человек считается взрыв. Однако почему и когда это произошло, пока неизвестно. Это подтверждают найденные обломки. Сейчас на месте ЧП работают глубоководные аппараты, которые собирают дополнительные данные. Напомним, туристический батискаф, совершавший погружение к «Титанику», пропал с радаров 18 июня. В поисках были задействованы корабли и самолеты, однако они не увенчались успехом.

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# ЧП # Фотофакт

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