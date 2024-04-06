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В РФ признали иноагентом писателя Веллера

06 апреля 2024 08:54
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В Министерстве юстиции Российской Федерации принято решение о добавлении в список иностранных агентов российского писателя Михаила Веллера, пишет РИА Новости.

На сайте ведомства указано, что Веллер, живущий за пределами РФ, выражал несогласие со специальной военной операцией в Украине, занимался призывом к действиям, вследствие которых могло произойти нарушение территориальной целостности России.

Помимо Валлера 5 апреля 2024 года в реестр иностранных агентов добавлены основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова, «Российское социалистическое движение». 

# Международная политика

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