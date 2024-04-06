Спасатели эвакуируют население в Орске после прорыва дамбы

Более полусотни спасателей работают над ликвидацией последствий прорыва дамбы в Орске. Это второй по величине город Оренбургской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полусотни спасателей работают над ликвидацией последствий прорыва дамбы в Орске. Это второй по величине город Оренбургской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в пунктах временного размещения находятся около 700 человек. Всего же они способны вместить 6,5 тысячи жителей. Вывозить их из опасных районов помогают и неравнодушные горожане. Воды в Орске уже по пояс. А уровень подъема реки Урал сейчас составляет более 9 метров.
Перекрыты мосты и дороги. На дамбе обнаружено два повреждения. На одном течение удалось приостановить. Больше обнадежить местных жителей нечем. Власти сообщают, что пока ситуация сложная, а вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели. Материальный ущерб пострадавшим будет компенсирован.