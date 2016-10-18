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В результате взрыва гранаты на территории мечети в Карачи погибли две женщины и ребенок

18 октября 2016 06:52
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Новости Пакистана. Две женщины и ребенок стали жертвами взрыва гранаты на территории мечети в крупнейшем городе Пакистана – Карачи. Более 10 человек ранены. Многие из пострадавших находятся в критическом и крайне тяжелом состоянии.

По словам полицейских, двое мужчин на мотоцикле подбросили бомбу в то время, как верующие сидели снаружи молельного дома в густонаселенном районе портового города.

Пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за атаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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