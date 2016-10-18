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Каждый третий житель США сомневается, что выборы президента страны пройдут честно

18 октября 2016 06:02
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Новости США. Каждый третий житель США сомневается, что выборы президента страны пройдут честно. Такие данные приводит один из исследовательских центров Соединенных Штатов. При этом в то, что все пройдет без обмана, верят только 28% опрошенных.

Эксперты связывают эти цифры с тем, что оба политика – и Трамп, и Клинтон – не пользуются особой популярностью у электората. Кстати, одиозный миллиардер также выразил уверенность, что он может проиграть только по одной причине – демократы, поддерживающие Хиллари Клинтон, фальсифицируют результаты избирательной кампании. Как они это сделают, он не уточнил.

Выборы президента США состоятся 8 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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