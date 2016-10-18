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Тайфун «Сарика» в Китае: в стране объявлен «красный» уровень предупреждения опасности волн

18 октября 2016 06:49
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Новости Китая. Тайфун «Сарика» достиг южного побережья Китая. Там объявлен наивысший «красный» уровень предупреждения опасности волн. По оценкам синоптиков, стихия станет самой мощной и разрушительной на острове Хайнань за последнее десятилетие. Специалисты ожидают, что после приземления шторм наберет мощность супертайфуна.

Местные власти уже отменили несколько сотен авиарейсов, остановили движение пароходов и сообщение высокоскоростных поездов. Также отменили занятия во всех школах, детских садах и закрыли для посещения все туристические объекты. Сейчас местные жители эвакуируются в убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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