Тайфун «Сарика» в Китае: в стране объявлен «красный» уровень предупреждения опасности волн

Новости Китая. Тайфун «Сарика» достиг южного побережья Китая. Там объявлен наивысший «красный» уровень предупреждения опасности волн. По оценкам синоптиков, стихия станет самой мощной и разрушительной на острове Хайнань за последнее десятилетие. Специалисты ожидают, что после приземления шторм наберет мощность супертайфуна.

Местные власти уже отменили несколько сотен авиарейсов, остановили движение пароходов и сообщение высокоскоростных поездов. Также отменили занятия во всех школах, детских садах и закрыли для посещения все туристические объекты. Сейчас местные жители эвакуируются в убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.