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В результате ударов ВСУ градирня ЗАЭС выгорела изнутри

12 августа 2024 08:26
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В результате ударов украинских беспилотников изнутри сгорела градирня Запорожской атомной электростанции, сообщает директор по связям с общественностью станции Евгения Яшина. Об этом пишет РИА Новости.

Пожар, начавшийся после двух прямых ударов, был потушен сотрудниками МЧС. Росатом назвал произошедшее актом ядерного терроризма. 

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не увидел угрозы ядерной безопасности ЗАЭС. 

Пожар не повлиял на работу атомной станции, все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодный останов». Пострадавших нет, радиационный фон в норме. Однако физическая целостность станции была нарушена, что представляет угрозу ядерной безопасности.

# АЭС

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