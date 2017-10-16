Прямой эфир

Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика?

16 октября 2017 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австрии. Ну а в Австрии ждут итогов парламентских выборов, которые прошли в стране накануне,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно предварительным результатам, лидирует правоцентристская Народная партия во главе с 31-летним Себастьяном Курцем. У которого есть все шансы, войти в историю страны и стать самым молодым канцлером Австрии. К тому же, весьма неоднозначным лидером: одни эксперты называют его политическим вундеркиндом, другие, напротив подчеркивают, что карьеру он начал с незаконченным высшим образованием.

Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика? -1

Европейский курс на омоложение. Едва издания старого света подостыли от жарких заголовков – Франция весной этого года избрала самого молодого президента в свой истории. Эммануэль Макрон, напомню,  лишь в декабре отпразднует сорокалетие. Как Австрия подхватила эстафету. Себастьян Курц может может стать самым молодым канцлером, и значит и  самым молодым действующим лидером страны. В августе политику исполнился 31 год. Кто же такой – глава народной партии и что привнесет молодая кровь в политику Старого  Света.  Головокружительная карьера  Себастьяна Курца началась еще в годы учебы. Политика стала увлечением австрийского подростка, и он  вступил в молодежную организацию консерваторов.

Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика? -3

Немного эпатажа и скандальных пиар акций. И голоса молодежи уже в копилке Себастьяна Курца. Впрочем, консерватизм вскоре взял свое. Молодой политик сменил эпатаж на статусность и серьезность. Но решительность  действий и дерзость его свежих взглядов по-прежнему держат конкурентов в тонусе. Он стал самым молодым министром иностранных дел. И это в 27 лет.

Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика? -5

В начале года, как министр иностранных дел Австрии, он стал еще и действующим председателем ОБСЕ. В этом статусе, кстати, в июле – приезжал в Минск. Впрочем, это не первый его визит в белорусскую столицу.

Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика? -7

Это 2015-й. В качестве министра иностранных дел молодого политика принял Александр Лукашенко.

Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика? -9

Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрийской Республики:
Постараемся придать позитивную динамику в отношениях между Беларусью и Европейским союзом.

Это, что касается наших двусторонних отношений. В делах внутриевропейских он  выступает за перемены. И прежде всего – против потока мигрантов. 

Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика? -12

Себастьян Курц не прочь высказать собственное мнение, даже если оно идет в разрез с  выступлениями европейских мэтров. Он высказывался против санкционной политики ЕС, а свою партию  ощутимо увел вправо. Так что курс европейский с приходом Курца вполне вероятно тоже ощутимо посвежеет. Благо сил и упорства молодому политику не занимать.

Кстати, это благодаря его отказу вступать в каолицию с социал-демократами парламентские выборы проходят досрочно. Ведь именно он возглавил Австрийскую народную партию после отставки бывшего лидера. А уже сейчас  Себастиан Курц имеет неплохие шансы стать новым канцлерам Австрии. После окончательного оглашения итогов ему предстоит создать альянс с другой партией и таким образом сформировать в парламенте  большинство.

# Фотофакт # Беларусь-Австрия # Себастьян Курц

Другие новости рубрики

Все новости
В Египте неизвестные ограбили банк: в перестрелке погибли не менее 6 человек
16 октября 2017 14:38

В Египте неизвестные ограбили банк: в перестрелке погибли не менее 6 человек

Португалия и Испания охвачена лесными пожарами: власти предполагают, что это мог быть поджог
16 октября 2017 14:24

Португалия и Испания охвачена лесными пожарами: власти предполагают, что это мог быть поджог

Вызов скорой актеру Марьянову отменили через четыре минуты – Минздрав РФ
16 октября 2017 12:17

Вызов скорой актеру Марьянову отменили через четыре минуты – Минздрав РФ