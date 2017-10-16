Себастьян Курц без пяти минут канцлер Австрии: как изменится мир с приходом молодого политика?

Новости Австрии. Ну а в Австрии ждут итогов парламентских выборов, которые прошли в стране накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно предварительным результатам, лидирует правоцентристская Народная партия во главе с 31-летним Себастьяном Курцем. У которого есть все шансы, войти в историю страны и стать самым молодым канцлером Австрии. К тому же, весьма неоднозначным лидером: одни эксперты называют его политическим вундеркиндом, другие, напротив подчеркивают, что карьеру он начал с незаконченным высшим образованием.

Европейский курс на омоложение. Едва издания старого света подостыли от жарких заголовков – Франция весной этого года избрала самого молодого президента в свой истории. Эммануэль Макрон, напомню, лишь в декабре отпразднует сорокалетие. Как Австрия подхватила эстафету. Себастьян Курц может может стать самым молодым канцлером, и значит и самым молодым действующим лидером страны. В августе политику исполнился 31 год. Кто же такой – глава народной партии и что привнесет молодая кровь в политику Старого Света. Головокружительная карьера Себастьяна Курца началась еще в годы учебы. Политика стала увлечением австрийского подростка, и он вступил в молодежную организацию консерваторов.

Немного эпатажа и скандальных пиар акций. И голоса молодежи уже в копилке Себастьяна Курца. Впрочем, консерватизм вскоре взял свое. Молодой политик сменил эпатаж на статусность и серьезность. Но решительность действий и дерзость его свежих взглядов по-прежнему держат конкурентов в тонусе. Он стал самым молодым министром иностранных дел. И это в 27 лет.

В начале года, как министр иностранных дел Австрии, он стал еще и действующим председателем ОБСЕ. В этом статусе, кстати, в июле – приезжал в Минск. Впрочем, это не первый его визит в белорусскую столицу.

Это 2015-й. В качестве министра иностранных дел молодого политика принял Александр Лукашенко.

Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрийской Республики:

Постараемся придать позитивную динамику в отношениях между Беларусью и Европейским союзом.

Это, что касается наших двусторонних отношений. В делах внутриевропейских он выступает за перемены. И прежде всего – против потока мигрантов.

Себастьян Курц не прочь высказать собственное мнение, даже если оно идет в разрез с выступлениями европейских мэтров. Он высказывался против санкционной политики ЕС, а свою партию ощутимо увел вправо. Так что курс европейский с приходом Курца вполне вероятно тоже ощутимо посвежеет. Благо сил и упорства молодому политику не занимать.