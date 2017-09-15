Взрыв в лондонском метро: во время происшествия пострадали около 20 человек

Новости Великобритании. Около 20 человек пострадали при взрыве на станции метро Лондона «Парсонс грин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают врачи. Известно, что несколько человек получили ожоги. Также после взрыва началась давка и паника, в которых некоторые пострадавшие получили увечья. На месте работают шесть пожарных машин и около 50 спасателей. Источник взрыва находился около выхода из вагона метро.