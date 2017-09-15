В Китае проходит крупнейшая Международная выставка летательных аппаратов

Новости Китая. Крупнейшая международная выставка летательных аппаратов проходит в китайском Тяньцзине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Крупнейшая международная выставка летательных аппаратов проходит в китайском Тяньцзине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои авиаразработки на ней представляют более 400 компаний из 22 стран мира. Открылась выставка выступлением местной пилотажной группы «Фэнлэй». Шесть вертолетов разукрасили небо над зрителями в разные цвета. А после этого летчики выполнили фигуры группового, парного и одиночного пилотажа. Были и так полюбившиеся авиафанатам роспуск цветка, маятник и парный балет.