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В Китае проходит крупнейшая Международная выставка летательных аппаратов

15 сентября 2017 10:07
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Новости Китая. Крупнейшая международная выставка летательных аппаратов проходит в китайском Тяньцзине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае проходит крупнейшая Международная выставка летательных аппаратов -1

Свои авиаразработки на ней представляют более 400 компаний из 22 стран мира. Открылась выставка выступлением местной пилотажной группы «Фэнлэй». Шесть вертолетов разукрасили небо над зрителями в разные цвета. А после этого летчики выполнили фигуры группового, парного и одиночного пилотажа. Были и так полюбившиеся авиафанатам роспуск цветка, маятник и парный балет. 

# Фотофакт # Китай

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