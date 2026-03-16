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Всемирная выставка бытовой техники и электроники в Шанхае задает тренды умного быта

16 марта 2026 07:49
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В Шанхае продолжается Всемирная выставка бытовой техники и электроники – одна из крупнейших в мире. Главная тема – искусственный интеллект. На 34-й выставке в новом международном центре компании показывают, как ИИ меняет бытовую технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная выставка бытовой техники и электроники в Шанхае задает тренды умного быта-2

Например, духовка со встроенным китайским ИИ‑агентом DeepSeek. Она не только реагирует на голосовые команды, но и сама предлагает рецепты, подбирает режимы и контролирует процесс приготовления. Почти все новинки используют алгоритмы – от оптимизации энергопотребления до персонализированных сценариев работы. Производители уверены: спрос на такие устройства в Китае будет расти. 

Ставку на искусственный интеллект делают и сами китайские компании. Базирующийся в Сучжоу бренд – один из самых быстрорастущих в сегменте интеллектуальной микромобильности. Компания уже входит в тройку лидеров Европы по продажам премиальных электросамокатов и готовит к запуску новые модели, включая аппараты вертикального взлета. 

Всемирная выставка бытовой техники и электроники в Шанхае задает тренды умного быта-4

Чжан Ин, главный научный сотрудник компании по производству умных средств микромобильности:
Во всех этих разработках мы использовали искусственный интеллект еще на этапе проектирования. Во-первых, алгоритмы искусственного интеллекта помогают нам максимизировать эффективность двигателя. Во-вторых, мы использовали искусственный интеллект в дизайне, что значительно ускорило разработку.

В 2026 году выставка проходит сразу на двух площадках общей площадью примерно 24 футбольных поля. Свою продукцию представляют около 1 200 компаний со всего мира. За четыре дня ЭКСПО ожидают более 200 тысяч посетителей.

# Китай

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