Всемирная выставка бытовой техники и электроники в Шанхае задает тренды умного быта

В Шанхае продолжается Всемирная выставка бытовой техники и электроники – одна из крупнейших в мире. Главная тема – искусственный интеллект. На 34-й выставке в новом международном центре компании показывают, как ИИ меняет бытовую технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, духовка со встроенным китайским ИИ‑агентом DeepSeek. Она не только реагирует на голосовые команды, но и сама предлагает рецепты, подбирает режимы и контролирует процесс приготовления. Почти все новинки используют алгоритмы – от оптимизации энергопотребления до персонализированных сценариев работы. Производители уверены: спрос на такие устройства в Китае будет расти.

Ставку на искусственный интеллект делают и сами китайские компании. Базирующийся в Сучжоу бренд – один из самых быстрорастущих в сегменте интеллектуальной микромобильности. Компания уже входит в тройку лидеров Европы по продажам премиальных электросамокатов и готовит к запуску новые модели, включая аппараты вертикального взлета.