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В результате циклона на французском острове Майотта погибли сотни человек

16 декабря 2024 07:37
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Сотни человек погибли при мощном урагане, который обрушился на остров Майотта – заморскую территорию Франции в Индийском океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате циклона на французском острове Майотта погибли сотни человек-2

Синоптики назвали удар стихии сильнейшим за 90 лет. Точное количество жертв до сих пор неизвестно. Ветер, скорость которого превышала 200 километров в час, вызвал катастрофические разрушения. Повреждены десятки домов, больница, линии электропередачи. Без света остаются 35 тысяч строений. Закрыт аэропорт, возникли проблемы с доставкой воды и продовольствия.

# Природные явления # Новости Франции

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