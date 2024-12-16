В результате циклона на французском острове Майотта погибли сотни человек

Сотни человек погибли при мощном урагане, который обрушился на остров Майотта – заморскую территорию Франции в Индийском океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики назвали удар стихии сильнейшим за 90 лет. Точное количество жертв до сих пор неизвестно. Ветер, скорость которого превышала 200 километров в час, вызвал катастрофические разрушения. Повреждены десятки домов, больница, линии электропередачи. Без света остаются 35 тысяч строений. Закрыт аэропорт, возникли проблемы с доставкой воды и продовольствия.