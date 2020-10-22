В радикализации общества виноваты соцсети: во Франции намерены жёстко бороться с киберисламизмом

Новости Франции. В радикализации общества и разжигании ненависти виноваты социальные сети. Такого мнения придерживаются власти Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема распространения опасного контента и негативного влияния соцсетей на общество вновь стала актуальной после убийства учителя в пригороде Парижа. Во Франции состоялась церемония прощания с учителем истории, который погиб от рук террориста Бороться с «киберисламизмом» намерены жестко: правительство планирует повысить ответственность платформ за размещенный контент. Также будут запрещены угрозы в интернете.

Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Это будет измененная версия более раннего документа о запрете постов на почве ненависти, принятого парламентом, но отмененного Конституционным советом Франции в июне.