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В радикализации общества виноваты соцсети: во Франции намерены жёстко бороться с киберисламизмом

22 октября 2020 11:07
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Новости Франции. В радикализации общества и разжигании ненависти виноваты социальные сети. Такого мнения придерживаются власти Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В радикализации общества виноваты соцсети: во Франции намерены жёстко бороться с киберисламизмом-1

Проблема распространения опасного контента и негативного влияния соцсетей на общество вновь стала актуальной после убийства учителя в пригороде Парижа.  

Во Франции состоялась церемония прощания с учителем истории, который погиб от рук террориста

Бороться с «киберисламизмом» намерены жестко: правительство планирует повысить ответственность платформ за размещенный контент. Также будут запрещены угрозы в интернете.  

В радикализации общества виноваты соцсети: во Франции намерены жёстко бороться с киберисламизмом-4

Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Это будет измененная версия более раннего документа о запрете постов на почве ненависти, принятого парламентом, но отмененного Конституционным советом Франции в июне.  

В радикализации общества виноваты соцсети: во Франции намерены жёстко бороться с киберисламизмом-7

В данный момент следователи и прокуроры вплотную изучают роль социальных сетей в убийстве преподавателя истории Самюэля Пати.  

# Интернет # Самюэль Пати # Фотофакт

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