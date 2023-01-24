В прибалтийских странах идут масштабные военные учения НАТО

Прибалтика стала настоящей военной базой для НАТО. На территории трех бывших советских республик идет масштабная подготовка солдат к ведению боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В небе над Эстонией замечены немецкие истребители. Там летчики из Германии учат союзников действовать на малых высотах. Еще к одной масштабной тренировке готовится Литва. В ближайшее время ФРГ и Франция начнут перебрасывать туда войска. Сколько солдат и техники будет задействовано в учении, пока неизвестно. НАТО также планирует в кратчайшие сроки расширить боевые группы на восточном фланге до бригадного уровня. Как заявил заместитель генерального секретаря Альянса, военные предприятия стран блока обязаны увеличить производство боеприпасов и оружия.