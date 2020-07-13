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В посёлке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

13 июля 2020 11:54
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Тухард на полуострове Таймыр из-за разлива авиационного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посёлке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива-1

Утечка произошла при перекачке горючего с баржи на производственный склад.

В результате более 44 тонн керосина попало в озеро.

К ликвидации последствий аварии привлечены более сотни специалистов. К настоящему моменту разлив топлива удалось локализовать.

В посёлке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива-4

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

# Экология # Фотофакт

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