Прямой эфир

В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека

16 декабря 2018 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Португалии. Трагедия в Португалии. Четыре человека погибли при крушении вертолета скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека-1

На воздушном судне доставляли 76-летнюю женщину с сердечным приступом в одну из больниц города Порту. На обратном пути, возвращаясь на базу, вертолет пропал. Позже экстренные службы обнаружили обломки.

На борту находились два пилота, врач и медсестра. Предварительной причиной катастрофы называют сложные погодные условия.

В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека-4

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили
16 декабря 2018 12:21

Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана и народ этой страны с Днём Независимости
16 декабря 2018 12:10

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана и народ этой страны с Днём Независимости

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие
16 декабря 2018 11:58

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие