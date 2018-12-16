В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека

Новости Португалии. Трагедия в Португалии. Четыре человека погибли при крушении вертолета скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На воздушном судне доставляли 76-летнюю женщину с сердечным приступом в одну из больниц города Порту. На обратном пути, возвращаясь на базу, вертолет пропал. Позже экстренные службы обнаружили обломки.

На борту находились два пилота, врач и медсестра. Предварительной причиной катастрофы называют сложные погодные условия.