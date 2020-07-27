В Португалии из-за лесных пожаров эвакуируют жителей, погиб один спасатель
Новости Португалии. В Португалии из-за масштабных лесных пожаров объявлено состояние повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул на востоке страны в выходные и с каждым часом приближается к населенным пунктам.
Местных жителей экстренно эвакуировали. Со стихией борются 800 специалистов, а также сотни единиц наземной и воздушной техники. Ситуацию осложняет сильная жара.
Не обошлось без жертв: погиб пожарный, еще 6 человек пострадали. Помощь в борьбе с возгораниями стране окажет Евросоюз. Спутники системы «Коперник» будут передавать специалистам подробные снимки мест, где бушует стихия.