В Португалии из-за лесных пожаров эвакуируют жителей, погиб один спасатель

Новости Португалии. В Португалии из-за масштабных лесных пожаров объявлено состояние повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул на востоке страны в выходные и с каждым часом приближается к населенным пунктам.

Местных жителей экстренно эвакуировали. Со стихией борются 800 специалистов, а также сотни единиц наземной и воздушной техники. Ситуацию осложняет сильная жара.