Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян

Новости Германии. Водитель, протаранивший пешеходов в Берлине, был в пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле, а допустимая норма в Германии составляет не более 0,5 промилле. В отношении 24-летнего правонарушителя ведется расследование.