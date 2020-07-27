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Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян

27 июля 2020 08:42
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Новости Германии. Водитель, протаранивший пешеходов в Берлине, был в пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян-1

Уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле, а допустимая норма в Германии составляет не более 0,5 промилле.

В отношении 24-летнего правонарушителя ведется расследование.

Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян-4

Напомним, утром 26 июля автомобиль съехал с дороги и въехал в толпу прохожих. В результате инцидента пострадали 6 человек. Трое из них получили тяжелые травмы.

# Авария # Фотофакт

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