Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян

Новости Германии. Водитель, протаранивший пешеходов в Берлине, был в пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Водитель, протаранивший пешеходов в Берлине, был в пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле, а допустимая норма в Германии составляет не более 0,5 промилле.
В отношении 24-летнего правонарушителя ведется расследование.
Напомним, утром 26 июля автомобиль съехал с дороги и въехал в толпу прохожих. В результате инцидента пострадали 6 человек. Трое из них получили тяжелые травмы.