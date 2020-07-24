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В Полтаве ищут мужчину, захватившего заложника. Привлечены авиация и кинологи

24 июля 2020 11:19
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Новости Украины. В Полтаве к спецоперации по задержанию мужчины, захватившего заложника, привлечены авиация и кинологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Полтаве ищут мужчину, захватившего заложника. Привлечены авиация и кинологи-1

Правоохранители с собаками прочёсывают лесополосу в поисках подозреваемого уже около 20 часов. Однако пока безрезультатно. Накануне при попытке задержания мужчина, угрожая гранатой, захватил сотрудника правоохранительных органов. Позже злоумышленник обменял его на начальника уголовного розыска. Он потребовал машину и скрылся на ней вместе с заложником.  

В Полтаве ищут мужчину, захватившего заложника. Привлечены авиация и кинологи-4

Через несколько часов стало известно, что, не причинив вреда полицейскому, подозреваемый покинул авто и скрылся в лесу. Личность захватчика установлена: это 32-летний местный житель, который ранее несколько раз был судим. За помощь в поимке беглеца власти обещают денежное вознаграждение.  

# Захват заложников # Фотофакт

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