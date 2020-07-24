В Полтаве ищут мужчину, захватившего заложника. Привлечены авиация и кинологи

Новости Украины. В Полтаве к спецоперации по задержанию мужчины, захватившего заложника, привлечены авиация и кинологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители с собаками прочёсывают лесополосу в поисках подозреваемого уже около 20 часов. Однако пока безрезультатно. Накануне при попытке задержания мужчина, угрожая гранатой, захватил сотрудника правоохранительных органов. Позже злоумышленник обменял его на начальника уголовного розыска. Он потребовал машину и скрылся на ней вместе с заложником.