В польском Катовице протестующие железнодорожники перекрыли пути

Из-за этого у перевозчиков возникли серьезные трудности, так как стали десятки поездов, некоторые из них вынуждены следовать в объезд. Таким радикальным способом демонстранты выступают против массовых сокращений. Две крупнейшие в стране грузовые железнодорожные компании решили уволить около 30 % сотрудников, а это почти 5 тысяч человек. Все это последствия финансовых проблем, вызванных высокими расходами, сильным спадом объема перевозок и снижением доходов. Организаторы акции протеста утверждают, что они исчерпали все возможности для решения проблемы путем переговоров и не видят другого выхода.