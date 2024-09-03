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Автобус врезался в толпу пешеходов в Китае. 11 человек погибли

03 сентября 2024 13:44
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11 человек погибли, еще 13 пострадали, после того как автобус врезался в толпу пешеходов в Китае. Это произошло рано утром в городе Тайань на востоке страны, когда дети и их родители шли в школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус врезался в толпу пешеходов в Китае. 11 человек погибли-2

Среди жертв пять учеников и шесть взрослых. Водитель задержан. Как сообщают местные СМИ, он потерял контроль над транспортным средством. Однако до полного выяснения всех обстоятельств происшествия будет находиться под стражей. Пока неясно, был ли этот наезд непреднамеренным. Одной из возможных версий рассматривается и плохое техническое состояние автобуса. Сейчас проверяется и транспортная компания, которой он принадлежал.

# Авария

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