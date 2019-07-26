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Космический корабль Dragon с грузом отправился на МКС

26 июля 2019 09:18
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Новости США. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Dragon и грузом для Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Космический корабль Dragon с грузом отправился на МКС-1

Запустили аппарат с космодрома во Флориде. Накануне из-за погодных условий запуск был отменен. Корабль доставит на орбиту около двух с половиной тонн груза, в том числе приборы для экспериментов в области медицины и биологии.

Космический корабль Dragon с грузом отправился на МКС-4

На орбите космический крейсер будет находиться чуть менее месяца. Dragon – единственный в мире корабль, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.

# Космос # Фотофакт

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