Космический корабль Dragon с грузом отправился на МКС

Новости США. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Dragon и грузом для Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запустили аппарат с космодрома во Флориде. Накануне из-за погодных условий запуск был отменен. Корабль доставит на орбиту около двух с половиной тонн груза, в том числе приборы для экспериментов в области медицины и биологии.