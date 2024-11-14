Прямой эфир

В Польшу прибыла партия военной техники из Южной Кореи

14 ноября 2024 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наглядным подтверждением своевременности обновления Концепции безопасности Союзного государства является Польша. Варшава продолжает упорно наращивать свою военную мощь. Как заявили в Министерстве обороны, в страну из Южной Кореи прибыла очередная партия техники и вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польшу прибыла партия военной техники из Южной Кореи-2

Это самоходные гаубицы, танки и пусковые установки. Всего около 30 единиц. И, как сообщили в ведомстве, это лишь малая часть заказа. Всего же польская армия должна получить около 200 бронемашин и более 120 гаубиц. На укрепление своей так называемой обороны Варшава потратила почти 3,5 миллиарда евро. Вся эта бронированная армада после небольшой технической подготовки отправится к восточным границам, то есть к рубежам нашей страны.

# Международная политика # Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Бельгийские фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе
13 ноября 2024 19:55

Бельгийские фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе

В Польше открыли первую постоянную базу армии США
13 ноября 2024 17:21

В Польше открыли первую постоянную базу армии США

В Латвии хотят сэкономить бюджет за счёт сокращения медиков
13 ноября 2024 17:19

В Латвии хотят сэкономить бюджет за счёт сокращения медиков