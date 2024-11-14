В Польшу прибыла партия военной техники из Южной Кореи

Наглядным подтверждением своевременности обновления Концепции безопасности Союзного государства является Польша. Варшава продолжает упорно наращивать свою военную мощь. Как заявили в Министерстве обороны, в страну из Южной Кореи прибыла очередная партия техники и вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самоходные гаубицы, танки и пусковые установки. Всего около 30 единиц. И, как сообщили в ведомстве, это лишь малая часть заказа. Всего же польская армия должна получить около 200 бронемашин и более 120 гаубиц. На укрепление своей так называемой обороны Варшава потратила почти 3,5 миллиарда евро. Вся эта бронированная армада после небольшой технической подготовки отправится к восточным границам, то есть к рубежам нашей страны.