В Польше зафиксирован очередной виток инфляции

Жителям Польши вновь приходится затягивать пояса – в стране зафиксирован очередной виток инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Главного статистического управления, после недолгого затишья рост цен неожиданно ускорился и в годовом выражении достиг 3%. Только по сравнению с прошлым месяцем все подорожало почти на 1%. Это самый резкий скачок за долгое время.

Причем инфляционный удар пришелся не только на продукты питания. Сильнее всего пострадала сфера услуг: выросли чеки в ресторанах, парикмахерских и автомастерских. В среднем прейскурант вырос на 5,5%.