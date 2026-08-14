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В Польше зафиксирован очередной виток инфляции

14 августа 2026 13:52
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Жителям Польши вновь приходится затягивать пояса – в стране зафиксирован очередной виток инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Главного статистического управления, после недолгого затишья рост цен неожиданно ускорился и в годовом выражении достиг 3%. Только по сравнению с прошлым месяцем все подорожало почти на 1%. Это самый резкий скачок за долгое время.

Причем инфляционный удар пришелся не только на продукты питания. Сильнее всего пострадала сфера услуг: выросли чеки в ресторанах, парикмахерских и автомастерских. В среднем прейскурант вырос на 5,5%. 

В Польше зафиксирован очередной виток инфляции-2

О дешевых путешествиях и беззаботном отдыхе полякам тоже придется забыть. Транспортные расходы всего за месяц взлетели на ошеломляющие 7,5%. В самый пик сезона резко подорожали бензин, авиа- и железнодорожные билеты. Всем, кто надеялся провести отпуск бюджетно, приходится экстренно пересматривать планы.

Несмотря на явный разгон инфляции, правительство Дональда Туска сохраняет оптимизм. Как заявил министр финансов, польская экономика растет, и в условиях глобальной неопределенности Варшава выбирает развитие.

# Новости Польши

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