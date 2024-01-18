В Польше задержали бывшего замминистра иностранных дел

В Польше по подозрению в коррупции задержан бывший замминистра иностранных дел Петр Вавжик. В отношении его ведется расследование в связи с получением денежного вознаграждения за ускоренное рассмотрение вопроса о выдаче виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вавжик не признал себя виновным и отказался от дачи объяснений. Прокурор после допроса принял решение оставить его на свободе под залогом. В случае доказательств подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Визовый скандал в Польше разгорелся после того, как в сентябре 2023 года польская оппозиция обвинила высокопоставленных чиновников из Министерства иностранных дел в том, что они незаконно выдали тысячи польских виз мигрантам из африканских и арабских стран.