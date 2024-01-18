Армия РФ уничтожила здание с иностранными наемниками ВСУ в Харькове

Российская армия нанесла точечный удар по месту базирования иностранных наемников в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате удара погибли более 60 наемников, в основном французы, более 20 были отправлены в медицинские учреждения. Само здание, где они находились, полностью разрушено. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил ранее о взрывах в городе. В ответ на обстрелы со стороны ВСУ российская армия наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что военные не нападают на жилые районы и социальную инфраструктуру Украины.