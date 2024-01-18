Прямой эфир

Армия РФ уничтожила здание с иностранными наемниками ВСУ в Харькове

18 января 2024 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская армия нанесла точечный удар по месту базирования иностранных наемников в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате удара погибли более 60 наемников, в основном французы, более 20 были отправлены в медицинские учреждения. Само здание, где они находились, полностью разрушено. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил ранее о взрывах в городе. В ответ на обстрелы со стороны ВСУ российская армия наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что военные не нападают на жилые районы и социальную инфраструктуру Украины.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: отказ Китая от встречи с Зеленским стал ударом для Киева
18 января 2024 10:35

Politico: отказ Китая от встречи с Зеленским стал ударом для Киева

Министр обороны Украины не полетел во Францию по соображениям безопасности
18 января 2024 10:10

Министр обороны Украины не полетел во Францию по соображениям безопасности

Депутат Рады Украины обвинил Зеленского в выводе капиталов за границу
18 января 2024 09:47

Депутат Рады Украины обвинил Зеленского в выводе капиталов за границу