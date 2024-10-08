ВСУ начнут использовать истребители истребители Франции Mirage в 2025 году

Франция намерена в первом квартале 2025 года поставить Украине новые истребители Mirage 2000 с ракетами. Об этом заявил министр обороны Себастьен Лекорню, пишет РИА Новости.

Число самолетов не было названо, но Франция по-прежнему продолжает обучать пилотов и механиков из Украины.

По словам главы государства Эммануэля Макрона, поставка начнется до конца года, и он подчеркивает, что французские вооружения не будут использоваться для нападения на мирных жителей.

Россия не раз заявляла, что военная поддержка Запада только затягивает конфликт.