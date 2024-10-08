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ЦАХАЛ расширяет наземное вторжение в Ливан

08 октября 2024 10:40
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Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень. Армия обороны Израиля заявила, что расширяет наземное вторжение в Ливан. Подразделения ЦАХАЛ вошли в юго-западные районы страны после девяти дней боев на восточной стороне границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ расширяет наземное вторжение в Ливан-2

Местным жителям приказано срочно покинуть дома и перебраться на север. Им запрещено возвращаться до специального объявления. Все это произошло после того, как ночью пригороды Бейрута подверглись новым масштабным авиаударам. Как сообщили в командовании израильской армии, в результате налета был убит командир штаба «Хезболлы», который отвечал за логистику и поставки оружия из Ирана, а также его распределение среди подразделений движения. 

По данным ливанских властей, из-за постоянных бомбежек покинули страну или перебрались в безопасные места 1 миллион 200 тысяч мирных жителей, погибли более 200 тысяч человек.

# Международная политика

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