ЦАХАЛ расширяет наземное вторжение в Ливан

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень. Армия обороны Израиля заявила, что расширяет наземное вторжение в Ливан. Подразделения ЦАХАЛ вошли в юго-западные районы страны после девяти дней боев на восточной стороне границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местным жителям приказано срочно покинуть дома и перебраться на север. Им запрещено возвращаться до специального объявления. Все это произошло после того, как ночью пригороды Бейрута подверглись новым масштабным авиаударам. Как сообщили в командовании израильской армии, в результате налета был убит командир штаба «Хезболлы», который отвечал за логистику и поставки оружия из Ирана, а также его распределение среди подразделений движения.

По данным ливанских властей, из-за постоянных бомбежек покинули страну или перебрались в безопасные места 1 миллион 200 тысяч мирных жителей, погибли более 200 тысяч человек.