Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад и Украина не хотят вести серьезные разговоры, назвав свои попытки «пародией на переговоры». Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что Запад старается привлечь как можно большое количество стран для участия в конференции по Украине в Швейцарии, чтобы устроить посиделки. Российская сторона не намерена участвовать в этой конференции, поскольку считает ее ультимативной попыткой.

Несмотря на многократные заявления о готовности к переговорам, Москва столкнулась с отказом Киева от диалога на законодательном уровне.