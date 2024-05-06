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«Играют в пародию». Лавров прокомментировал переговоры между Украиной и Россией

06 мая 2024 07:20
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад и Украина не хотят вести серьезные разговоры, назвав свои попытки «пародией на переговоры». Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что Запад старается привлечь как можно большое количество стран для участия в конференции по Украине в Швейцарии, чтобы устроить посиделки. Российская сторона не намерена участвовать в этой конференции, поскольку считает ее ультимативной попыткой.

Несмотря на многократные заявления о готовности к переговорам, Москва столкнулась с отказом Киева от диалога на законодательном уровне.

# Международная политика

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