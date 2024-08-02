В Польше расследуют 10 дел об избиении мигрантов солдатами на границе

В Польше расследуется 10 дел о злоупотреблении полномочиями солдатами, несущими службу на польско-белорусской границе за этот год. Об этом сообщили в прокуратуре страны. Стоит отметить, что в 2023-м было всего одно подобное разбирательство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И тут, как говорится, комментарии излишни. Но все случаи, которые попали в поле зрения правоохранителей, похожи как один: это избиение мигрантов и неоправданное применение против них оружия. Только с января солдаты и офицеры погранслужбы использовали автоматы почти 1,5 тысячи раз. Для сравнения: за аналогичный период минувшего года было зафиксировано 320 таких фактов. Правда, стреляли только в воздух, но это пока.

Недавно был принят закон, который позволяет солдатам стрелять на поражение в исключительных обстоятельствах. Например, при прямой угрозе жизни и здоровью солдата. Но расследовать такие случаи вначале будут военные, поэтому вероятность того, что такие дела будут доходить до суда, минимальны.